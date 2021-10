Tchad : sensibilisation sur les méfaits des stupéfiants en milieu scolaire

Dans le cadre de la prise de conscience dans les établissements scolaires, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers le Programme national de lutte contre le tabac, l’alcool et les drogues, a organisé un atelier de deux jours, du 06 au 07 octobre 2021, à la Maison de la femme, sur le thème : « L’outil pédagogique des enseignants des collèges et lycées sur les méfaits du tabac, l'alcool et les autres types de drogues ».



Ces assises qui ont regroupé les enseignants du primaire et du secondaire, ont pour objet de former les bénéficiaires à l’utilisation du canevas pédagogique d’enseignement pour l’apprentissage des jeunes dans les écoles, sur les méfaits de l’alcool, du tabac et de la drogue. Selon le chef de service des maladies non transmissibles du ministère de la Santé, Ali Abdraman Abdoulaye, le tabac est l’une des substances psychoactives qui crée une addiction chez le consommateur.



Il exhorte les participants ayant pris part à l'atelier de véhiculer le message. « Votre mission est de faire en sorte que nos jeunes ne commencent pas en fumant, et ceux qui fument déjà cessent de le faire, et qu'ils aient une connaissance scientifique sur ces produits qui tuent lentement mais sûrement », a-t-il déclaré. « Votre mission, à travers ce document, consiste à accompagner vos élèves qui sont nos enfants des différentes addictions liées à l'alcool, au tabac, au cannabis, aux comprimés tels que le tramadol communément appelé tramol.



C'est un document traceur d'une importance capitale que vous venez d'échanger autour, et qui vous permettra de sauver des vies humaines qui succombent tous les jours », ajoute le chef de service des maladies non transmissibles, Ali Abdraman Abdoulaye. Ce dernier a salué l’engagement des enseignants dans cette lutte, pour aider les jeunes qui sont exposés aux méfaits de l’alcool, du tabac et des drogues, à être à l’abris de ce fléau. Les représentants des différentes structures qui ont pris part à l'atelier, ont bénéficié de quelques exemplaires de manuels pédagogiques remis par le Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.