TCHAD

Tchad : sept étapes clés pour le retour à l’ordre constitutionnel

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Novembre 2022

L'adoption de la nouvelle Constitution par voie référendaire et celle d’un Code électoral, la mise en place d’un nouvel organe de gestion des élections, l’organisation du recensement électoral, la création d’un nouveau cadre de concertation des partis politiques et, enfin, l’organisation des élections présidentielles, législatives et locales sont les axes prioritaires du vaste chantier du retour à la normalité constitutionnelle.