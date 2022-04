Tchad : sept zones industrielles spéciales seront créées

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu ce 4 avril le directeur général de la société ARISE, Jacky Rivière. Ils ont échangé sur la gestion, le développement et la commercialisation de la filière bétail-viande à la lumière de la création d’une société commune appelée LAHAM TCHAD, informe la Présidence.



Après la bonne santé retrouvée dans le secteur coton, le groupe OLAM et l’Etat tchadien décident de porter leur partenariat sur un autre terrain.



La société Arise, joint-venture entre le géant singapourien et la banque AFC, nouent un partenariat nouveau avec la création de la société commune dénommée LAHAM TCHAD, destinée au développement et à l’industrialisation de la filière bétail-viande.



Prévue dans le mémorandum d’entente signé en juillet 2021, cette nouvelle société va se lancer dans la création de 7 zones industrielles spéciales (ZIS). Il faut aller vite, recommande le chef de l’Etat qui veut du concret sur le terrain.



Les deux parties, Gouvernement et société Arise doivent procéder très rapidement à la validation et signature de la convention cadre et du pacte d’actionnaire qui va déterminer les engagements des deux parties. Une étape cruciale qui va ouvrir les portes à la phase de la mise en œuvre.



Le plan de développement proposé par ARISE prévoit le démarrage des travaux à la fin du premier semestre 2022, s’agissant de la construction des zones industrielles spécialisées à Dermaya, Dourbali, Moundou, Sarh, Amdjarass, Abéché et Ati. Le volume d’activités correspondra au Plan National de Développement (PND), renseigne M. Jacky Rivière.



LAHAM Tchad, en termes d’infrastructures, se chargera de la construction des Abattoirs, tannerie, entrepôts de stockage, centrale énergétique, unité de fabrication des médicaments et vaccins, centre de recherche, usines d’aliment, zones d’isolement et centre de formation dans les 7 villes ciblées.



En plus de la viabilisation, l’expertise de Arise s’étend également à l’attraction d’autres investisseurs qui pourront intervenir dans les différentes phases de la gestion, du développement et de la commercialisation de l’ensemble de la filière bétail-viande.