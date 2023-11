Tchad : session de formation à Mongo pour les leaders politiques sur le cadre électoral

La séance a été présidée par le Secrétaire Général de la province du Guéra. Organisé par le Cadre National de Concertation des Partis Politiques (CNCP), cet événement a bénéficié du soutien financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans le cadre de la mise en œuvre de son plan opérationnel pour l'année 2023.



L'objectif principal de cet atelier était de permettre aux participants de comprendre les enjeux du nouveau cadre juridique et institutionnel en préparation du référendum constitutionnel, conformément aux normes et standards internationaux ainsi qu'aux meilleures pratiques internationales. Il visait également à sensibiliser les leaders des partis politiques à l'importance de l'implication des femmes et des jeunes dans le processus référendaire et électoral, en lien avec la loi n° 01/PT/2023 du 30 mai 2023 relative à l'organisation du référendum constitutionnel au Tchad.



Dans son allocution, la Coordinatrice première adjointe du CNCP, Hawa Mht, a exprimé sa gratitude envers les autorités administratives et les partenaires, en particulier le PNUD, pour leur soutien financier à la réussite de l'atelier.



Madame Kebder Guenang, assistante au programme du PNUD, a réitéré l'engagement de son organisation à accompagner les leaders politiques dans le renforcement de leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés.



En clôturant l'atelier, le Secrétaire Général de la province du Guéra, Djerembeté Dingamyo, a souligné que cette formation représente une contribution majeure à la réussite de la deuxième phase de la transition et a remercié le PNUD pour son soutien financier et le CNCP pour l'organisation de l'événement.