Tchad : seulement 26% des naissances sont déclarées au Guéra

En partenariat avec le Comité français pour l'UNICEF, une mission de la Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA) séjourne depuis quelques jours à Mongo, dans la province du Guéra. Cette collaboration s'inscrit dans une approche visant à créer une intégration entre la vaccination et l'enregistrement des naissances dans cette province.



Dans la stratégie de communication et de plaidoyer de l'UNICEF Tchad, le principal objectif est de placer les droits et le bien-être des enfants les plus défavorisés au cœur des priorités sociales, politiques et économiques du pays en faisant des médias, des partenaires clés.