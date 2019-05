Tchad : "si la population est armée, c'est que l'autorité de l'Etat n'existe pas", ministre Sécurité

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a tenu cette semaine à Abdi, dans la province du Ouaddaï, une rencontre avec la population de la ville, et les éléments de la nouvelle commission mixte de désarmement. Il était accompagné dans son déplacement du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou et de plusieurs officiers de l'armée."Nous avons fait comprendre à la population que les agriculteurs et les éleveurs sont obligés de vivre ensemble. Nous disons toujours et nous allons leur dire que la terre appartient à l'Etat. Aujourd'hui, c'est très grave que dans ce mois béni de Ramadan, que dans cette province connue pour sa pratique de la religion musulmane, que des hommes s'entretuent. Il faut que ça s'arrête", a expliqué Mahamat Abali Salah.Une quarantaine d'armes de guerre saisies dont des Kalachnikov et quatre mitrailleuses ainsi que des munitions ont été présentées par la commission mixte de désarmement à la délégation ministérielle, au sein de son quartier général à Abdi. Une trentaine d'individus détenteurs de ces armes ont été arrêtés et seront traduits en justice.Le ministre de la Sécurité publique a donné des orientations sécuritaires strictes aux différents détachements qui composent la commission de désarmement."Nous récupérons toujours des armes mais pas assez de détenteurs d'armes. Si on trouve une arme de guerre entre les mains de la population civile, nous récupérons l'arme et l'intéressé sera aussi jugé. Comme je le dis toujours, si la population est armée, c'est que l'autorité de l'Etat n'existe pas", a souligné le ministre.Dans la foulée, Mahamat Abali Salah a signé deux arrêtés portant suspension du Sultan du Dar Ouaddaï et de six chefs traditionnels et coutumiers des provinces du Ouaddaï et du Sila.