Tchad : "si le chef de l'État se déplace chez nous, je pense que c'est opportun", Emmanuel Nadingar

"Dans ce contexte d'attente du chef de l'État à Doba, ne nous voilons pas la face. Il y a des influences négatives qui s'expriment à travers des communications de toutes sortes. Posons-nous la question : est-ce que ce genre d'actions va résoudre le problème ? Je pense que non. Bien sûr, nous allons pleurer, nous allons déplorer, mais nous voulons que nos larmes soient essuyées, nous voulons que la situation se rétablisse. Et si le chef de l'État se déplace chez nous, je pense que c'est opportun."

Emmanuel Nadingar a souligné que, malgré les influences négatives et les communications diverses dans cette période d'attente, il est nécessaire de ne pas se voiler la face. Il a posé la question cruciale : est-ce que ce type d'actions va réellement résoudre le problème ? Sa réponse est négative.Nadingar a reconnu que les larmes et les lamentations sont inévitables, mais l'objectif est de voir ces souffrances apaisées et la situation rétablie. Il considère la venue du chef de l'État comme une opportunité pour y parvenir. Il estime que sa présence dans la région est appropriée et peut contribuer à une amélioration de la situation.Alors que les débats et les préparatifs se poursuivent, il est clair que l'attente de la visite présidentielle est un sujet d'importance et de discussion dans le sud du Tchad. Les opinions divergentes s'expriment, mais l'espoir persiste quant à un changement positif et à une résolution des problèmes auxquels la région est confrontée.