Tchad : "si le département est prioritaire, il ne devrait pas garder son état actuel" (ministre Élevage)

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, a fait part jeudi d'un sentiment de satisfaction mais aussi de désolation, à l'issue d'une visite dans différentes institutions sous tutelle de son département ministériel.



"J'ai rencontré des hommes et des femmes compétents, chevronnés (...) Le ministère regorge de différentes compétences, ça je suis satisfait. mais je suis désolé que le département est mal organisé parce que si on considère que l'élevage est l'une des deux mamelles du Tchad, nous ne pouvons pas faire ce constat", a indiqué le ministre, nommé il y a trois semaines dans le remaniement du 14 juillet 2020.



Selon Ahmat Mahamat Bachir, "si le département est prioritaire, il ne devrait pas garder son état actuel. Si le département est prioritaire, il doit jouer clairement son rôle dans l'économie nationale."



"Ou bien nous voulons (faire) avancer les choses et considérer ce département de l'élevage comme étant un département prioritaire, ou alors, malgré nos potentialités, maintenant, jouons le cache-cache. Je suis sûr que le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno n'a pas orienté sa politique d'élevage dans ce sens de bla-bla. Nous voulons que ce secteur soit un secteur prioritaire", a ajouté le ministre de l'Élevage et des Productions animales.



Aux yeux du chef de département ministériel, pour que le secteur de l'élevage "soit rentable, pour qu'il soit prioritaire, pour qu'il joue résolument dans l'économie nationale de notre pays, nous devons nous mettre résolument au travail pour démarrer, achever tous les projets en cours."