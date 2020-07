Tchad : "si les gens veulent nous amener à être violents, on va aussi l'être", Dingamnayal Nely Vernisis

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTCVC), Dingamnayal Nely Vernisis, a dénoncé mardi à Moundou, la situation de monopole est les pressions exercées par les Brasseries du Tchad (BDT), la menace de fermeture de l'usine de Moundou et les conséquences sociales pour de nombreux employés et familles. Il a reproché aux autorités de ne pas défendre suffisamment les intérêts des citoyens.



"Pour eux, ils sont dans un territoire conquis. Comme c'est une entreprise française, ils croient que la colonisation continue. Ils dorment debout", a indiqué Dingamnayal Nely Vernisis.



Selon lui, "c'est pour ça que les BDT aujourd'hui n'arrivent même pas à bien traiter les employés, dans le domaine salarial ça ne marche pas."



"Les expatriés gagnent peut-être cinq fois ou six fois plus que les nationaux. C'est anormal. (...) Les gens veulent rabaisser Moundou, prendre la ville économique et aller ailleurs (...) La fermeture des brasseries de Moundou, ça ne passera pas et ça ne peut pas passer", a affirmé Dingamnayal Nely Vernisis.