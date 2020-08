Tchad : "si nous sommes unis, nous pouvons faire une nation très forte"

Le sultan du Dar Sila, Seid Brahim Moustapha, a été désigné par décret le 13 août 2020 en tant que Haut conseiller au Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles (HCCACT).



Dans des propos recueillis par Alwihda Info, le sultan lance un appel à tous les tchadiens afin d'être unis.



"Il faut que nous les tchadiens, on s'entende entre nous. Sans l'unité des tchadiens, rien ne peut se faire, y compris le développement", explique le sultan.



Selon Seid Brahim Moustapha, "il faut d'abord l'unité entre les fils du pays pour relever tous les défis, la pauvreté, la misère, tout ce qu'il y a. Si nous sommes unis, on peut faire une nation très forte."



Par ailleurs, le nouveau membre du HCCACT se "félicite" de l'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréchal. Il se dit "fier" de l'Assemblée nationale et du peuple tchadien.