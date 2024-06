Tchad : signature d'un accord de partenariat entre la Banque mondiale et l'ENASTIC

La cérémonie de signature de cet accord de partenariat a eu lieu ce mercredi 12 juin 2024, au siège de la Banque mondiale, sis au quartier Béguinage, dans la commune du 2ème arrondissement, en présence de quelques personnalités de marque.



Il s'agit d'un accord de partenariat signé dans le cadre du projet « renforcement de capacités des établissements de l'enseignement supérieur du Tchad », par la Banque mondiale.



Le directeur général de l'École Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication (ENASTIC), Dr Bakhit Ahmat, en exprimant sa gratitude à la Banque mondiale pour sa contribution, a souligné que les équipements qu'ils vont recevoir, permettront d'outiller les étudiants et le personnel enseignant de l’ENASTIC, avec des outils modernes et performants, tendant à faciliter l'enseignement et la recherche.



Le représentant-résident de la Banque mondiale, Rasit Pertev a saisi l'occasion pour réitérer l’engagement de son institution qui entend renforcer davantage l'enseignement supérieur en matériels didactiques.



A l'issue de cette cérémonie, un lot de matériels informatiques a été remis par le représentant-résident de la Banque mondiale au directeur général de l'ENASTIC. Il convient de souligner que cet accord de partenariat permettra également à l'ENASTIC de renforcer sa position dans le domaine de l'éducation numérique.