Tchad : signature de convention entre l’université de N’Djamena et l’ONAPE

Les locaux de l’ONAPE ont servi de cadre à la signature de la convention de partenariat entre l’université de N’Djamena représentée par son président, le Pr Mahamat Saleh Daoussa et l’ONAPE représenté par son directeur, Nassouradine Abakar Kessou le 16 décembre 2024.



Les objectifs clés sont les suivants : favoriser l'insertion des diplômés ; développer l'enseignement de l'entrepreneuriat ; promouvoir la culture entrepreneuriale via l'outil GERME.



Par ailleurs, un guichet ONAPE sera implanté dans toutes les universités pour l’accompagnement, l’orientation et la formation des étudiants en techniques de recherche d’emploi, gestion de projets et création d’entreprise.

Cette collaboration s’avère prometteuse pour l’avenir de la jeunesse tchadienne.