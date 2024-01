Tchad : signature de partenariat entre le FSA et la société de Promotion Foncière et Immobilière

Dans son allocution de circonstance, le directeur général par intérim du Fonds de Solidarité Africaine (FSA), Abdourahmane Diallo, a rappelé que l’accès au logement est une priorité pour le FSA.



En effet, après le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Togo où le FSA a accompagné les programmes de construction de logements sociaux, c'est au tour du Tchad de bénéficier de ce partenariat.



De son côté, le directeur général de la Société de la Promotion Foncière et Immobilière (SOPROFIM), Kaloma Ali Lamana souligne que cette initiative constitue un exemple pour le secteur de l'habitat au Tchad.



Ce projet a bénéficié de la confiance du chef de l'État, du ministre de l'Aménagement du territoire, et du ministre l'Habitat et de l'Urbanisme, et du conseil d'administration qui, à l'unanimité, a renouvelé son mandat. Le chef de l'État impulse ainsi une politique visant à favoriser le développement de logements sociaux. Et le ministre de l'Aménagement du territoire ne ménage aucun effort à la SOPROFIM, pour développer les activités.



Pour sa part, l’ambassadeur du Tchad au Niger, Abdoulaye Abdel-Kerim Abbo Gorou, souligne que la construction de logements sociaux est importante, pour un pays comme le nôtre. « Nous comptons sur le FSA pour construire davantage de logements dans notre pays ».



Il faut rappeler que cet accord symbolise le début d'un partenariat entre le Fonds de Solidarité Africaine et la Société de la Promotion Foncière et Immobilière. Cette institution sous régionale dont le Tchad est membre depuis 1979, est une initiative cadre de l’Agenda 2063 de l'Union Africaine qui vise à promouvoir le secteur de l'habitat au Tchad.