Tchad : sit-in des employés de PCM/Glencore ce jour à Ndjamena

Les employés du PCM/Glencore réclament le payement de leur solde de tout compte. Ils l’ont manifesté ce matin à Ndjamena, à travers un sit-in.



Dingar Matt, délégué du personnel, revendique au nom du groupe, le payement de leurs droits, et affirme que plusieurs plaidoiries ont déjà été adressées aux autorités compétentes.



Cela étant, il fait savoir que le personnel a rencontré plusieurs fois le staff de Pétro Tchad Mangara de Glencore, pour des pourparlers, malheureusement, la direction n'a pas cédé à ses revendications.



Néanmoins, les employés de Glencore saluent la décision du président du Conseil Militaire de Transition et n'attendent que son exécution depuis le 25 mai 2022. Ils disent qu’ils n'iront jamais contre la décision du PCMT et souhaitent que leurs droits soient payés.



Enfin, les employés demandent au ministre de Pétrole et de l'Energie de respecter la décision du président de la République.