Tchad : situation au Sultanat du Ouaddaï, le Parti réformiste appelle au dialogue

Suite aux événements "désolants" qui se sont déroulés le 29 février 2020 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, le Parti réformiste "condamne vigoureusement les actes commis par les forces de défense et de sécurité au quartier Djatinié."



Selon le président du Parti réformiste, Yacine Abdramane Sakine, "il est regrettable que de telles actes se passent au grand royaume du Ouaddaï."



Le parti appelle à la sagesse collective des notables et à une discussion familiale large.



Yacine Abdramane Sakine demande aux autorités de dialoguer et non d'utiliser la force, et souhaite que la justice républicaine prime sur tout mépris, tandis que les valeurs traditionnelles et ancestrales du royaume Abbasside aillent au-delà de la scène dramatique actuelle.