Tchad : situation critique à Adré, le nombre de blessés augmente de façon alarmante à l'hôpital

Dans cette situation critique, l'urgence est de traiter en priorité les blessés et les malades les plus graves. Cependant, même cette tâche devient extrêmement difficile. Le Dr. Adam exprime le besoin pressant d'aide et de soutien, notamment pour faire face aux conditions météorologiques à venir, car la pluie risque de bloquer les routes, rendant difficile le transfert des patients vers d'autres établissements de santé, tels qu'Abéché.



Le nombre de cas continue d'augmenter de jour en jour à Adré, dans le département d'Assoungha (Ouaddaï). Au 20 juin 2023, on enregistre 1093 nouveaux cas de blessés, avec malheureusement 29 décès. Malgré les efforts déployés par le gouvernement et le Président de transition, la situation reste critique et l'hôpital est confronté à une pénurie de médicaments.



Dr. Adam lance un appel pressant à la communauté internationale et aux ONG pour qu'ils réagissent rapidement et apportent leur soutien.