Tchad : situation des étudiants, "une tragédie", dénoncent Les Transformateurs

La coordination nationale des jeunes transformateurs a condamné mardi dans un communiqué "les répressions inutiles contre les étudiants qui réclament légitimement le minimum qu'un Etat sérieux devrait offrir à sa jeunesse étudiante."



Elle a estimé que "la répression n'est pas la solution" face aux manifestations estudiantines.



La coordination a indiqué que "les étudiants vivent dans une tragédie" qui ne peut être observée "passivement" et a ajouté que leur lutte est "impérieuse et judicieuse."



"Les images des étudiants tels des mendiants au bord des routes implorant la générosité des passants pour le transport, quémandant des jetons pour la restauration, traqués, arrêtés et torturés par les forces de l'ordre, reflètent globalement l'image des jeunes tchadiens abandonnés par des dirigeants non-serviteurs", selon la coordination nationale des jeunes transformateurs.



Ces dernières semaines, des étudiants de N'Djamena, mais aussi de Mongo ou d'Abéché, ont exprimé leur colère en appelant le Gouvernement à améliorer les conditions d'études. Les revendications concernent notamment les bus de transports, la restauration, les bourses d'études et le renforcement des bibliothèques.