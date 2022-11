Tchad : situation précaire et besoins critiques pour les sinistrés d'inondations

Les inondations sont consécutives à la fois aux précipitations abondantes qui sont enregistrées à travers le pays, et au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues.



17 sites ont été identifiés à N’Djamena pour abriter les sinistrés : Ngueli Pont, Koundoul 1, Toukra, Toukra 2, Milezi, Miskeni, Kabé, Walia Eglise, Karkandjérié, Walia Lycée, Walia Hadjarai, Mara Centre, Koundoul CNARREV, Foulga Doyle, Wilio, Here Wadjibe et Drote Gana.



Les besoins les plus critiques se situent dans les secteurs d’Eau, hygiène et assainissement (EHA), y compris le ramassage des déchets, et Abris-AME, notamment sous forme de moustiquaires et de couvertures.



Selon les données collectées de l’IRD, de l’Université de N’Djamena et de la Direction des Ressources en Eau du ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale du Tchad, le niveau de la rivière Chari au niveau de N'Djamena a atteint un deuxième pic à 8,14m le 13 novembre et ensuite une diminution lente d’un centimètre par jour a été observé. Actuellement le niveau de crue des eaux est à 8,11 m.



37% des fonds requis pour une réponse multi-sectorielle appropriée ont été reçus (13M) ou engagés (12.5M) à la date 15 novembre 2022. Cela inclut la requête Gouvernementale de financement auprès de la Banque mondiale pour un montant de 5 millions USD pour la réponse aux inondations, au titre de la fenêtre de réponse immédiate.