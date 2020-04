Tchad : six officiers élevés au rang de général de brigade par décret

Au terme du décret n°0689/PR/MDPCDNSACVG/2020, les six officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont élevés au rang et appellation de Général de Brigade, à titre exceptionnel.



Il s'agit de :

- Colonel ABDELKERIM ABAKAR GADAI ;

- Colonel HEISSEIN SOULEYMANE AHMAT ;

- Colonel MAHAMAT DADY KABIR ;

- Colonel MAHAMAT SIAM DJOROU ;

- Colonel MOUSSA ANNOUR DAOUD ;

- Colonel YOUSSOUF TEIRO ISSA.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la Défense nationale, de la Sécurité, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.