Tchad : solidarité féminine, un geste de soutien au Centre de traitement des fistules

À l'occasion de la Journée Internationale des Femmes célébrée le 8 mars, les femmes du ministère des Infrastructures et du Désenclavement ont décidé de faire un geste généreux en offrant un don au Centre National de Traitement des Fistules.



Ce don, composé de dix cartons de savons, vingt bouteilles d'eau de Javel et de serviettes hygiéniques féminines, a pour objectif de soutenir les patients pris en charge dans ce Centre.



Le Centre National de Traitement des Fistules est une structure médicale qui offre une prise en charge médicale et psychologique aux femmes atteintes de fistules obstétricales. Ces dernières sont souvent marginalisées et souffrent d'une grande détresse psychologique, en plus de leur souffrance physique.



Le Centre a pour mission de les accompagner et de les aider à retrouver leur dignité en leur offrant un traitement adéquat. Le don des femmes du ministère des Infrastructures et du Désenclavement a été très apprécié par le personnel du Centre et les patients.



Les articles offerts sont des produits essentiels pour l'hygiène personnelle, et leur don permettra aux patients de bénéficier d'un meilleur confort pendant leur séjour au Centre.



Les femmes du ministère sont fières d'avoir pu apporter leur soutien à cette structure, et d'avoir ainsi participé à une action concrète pour l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes de leur pays.



Leur geste est un exemple de solidarité et de générosité, et démontre l'importance de la mobilisation de tous et de toutes, pour soutenir les causes qui en valent la peine.