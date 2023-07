Tchad : solidarité gouvernementale envers les éleveurs sinistrés suite à la noyade de Koguirom

Le ministre de l'élevage et de la production animale, Abderrahim Awat Atteib, est arrivé hier à Bol, chef-lieu de la province du lac, dans le but de remettre l'assistance du gouvernement aux personnes ayant perdu leurs bœufs suite à une noyade à Koguirom, le 4 juin dernier.



Cette visite vise à apporter une aide gouvernementale aux éleveurs qui ont perdu 205 têtes de bœuf lors de la noyade le mois dernier à Kogiirom. Le ministre de l'élevage et de la production animale, Abderrahim Awat Atteib, a ainsi effectué le déplacement jusqu'à Bol, accompagné des chefs de services déconcentrés de l'État et des éleveurs venus de Koguirom.



Le Gouverneur de la province du lac, Djibrine Ratou, a souligné que la perte des animaux, qui sont à la fois une source de revenu et de prestige pour les éleveurs, est une épreuve difficile. Il a également expliqué que la reconstitution des troupeaux demande d'importants investissements, c'est pourquoi cette assistance du gouvernement est d'une grande importance. Le Gouverneur Djibrine Ratou a encouragé les éleveurs à faire bon usage des aides mises à leur disposition.



Le ministre de l'élevage et de la production animale, Abderrahim Awat Atteib, a précisé que les 205 têtes de bœuf noyées appartenaient à 32 éleveurs. Chaque éleveur recevra symboliquement une assistance de 50 000 F CFA par tête. Il a également insisté sur la transparence de ce fonds mis à la disposition des victimes par le gouvernement.



À l'issue de cette rencontre, les victimes ont exprimé leur joie en repartant avec leur aide financière. Tous ont exprimé leur gratitude envers les plus hautes autorités de la transition pour cette assistance précieuse.