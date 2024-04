Tchad : soutenance pour 56 étudiants en Géographie de l'Université de Sarh

Au total, 56 étudiants de la faculté soutiennent leur mémoire en Master recherche de Géographie. Le président du comité d’organisation, Youssouf Ogueye Babol, qui est également le chef du département, a déclaré que c'était une occasion extraordinaire de célébrer la première promotion de Master Recherche en Géographie et que cette cérémonie marquait un moment historique dans le parcours académique des étudiants de l'Université de Sarh, symbolisant leur dévouement, leur engagement et leur persévérance au cours de ces dernières années.



Le Doyen de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, le docteur Kimtoloum Patcha, a souligné que cette faculté aspire à être un modèle de formation qui forme de nombreux jeunes Tchadiens. Cependant, il a exprimé son regret concernant le comportement de certains étudiants qui ont abandonné leurs études.



Le Président de l'Université de Sarh, le Professeur Ngarkodji Ngarasta, a salué les efforts de ses collègues qui travaillent à améliorer le niveau des étudiants en leur proposant des programmes de formation à la fois riches et variés.



Le gouverneur Abdraman Ahmat Bargou a exprimé sa gratitude envers les enseignants, les chercheurs et le personnel administratif de l'Université de Sarh pour leur contribution à la formation des jeunes Tchadiens.



Il est à noter que ces soutenances en Master de Recherche de Géographie se termineront le samedi 20 avril 2024.