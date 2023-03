Tchad : succès du match de football féminin à Abéché dans le cadre de la SENAFET

Le match a réuni une sélection de football féminin, répartie en équipes A et B, et s'est soldé par un score final de 2 buts à 1 en faveur de l'équipe A.



La rencontre a été marquée par la présence de la première adjointe au maire de la ville d'Abéché, du délégué provincial du genre et de la solidarité nationale du Ouaddaï, de la secrétaire générale de l'université Adam Barka d'Abéché, des représentants du système des Nations unies résidant à Abéché, notamment l'UNFPA et l'UNICEF, ainsi que de nombreux amateurs de football.



Au cours de cette rencontre, le comité d'organisation de la SENAFET a remis des enveloppes de motivation aux deux équipes. Les prix ont été remis respectivement à la capitaine de l'équipe vaincue et celle de l'équipe vainqueur. La présidente du comité, Dr Roumane Moukhtar Moussa, a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires et les autorités locales pour leur soutien sans faille aux côtés du comité de la SENAFET. Elle a également encouragé les joueuses pour leur performance et leur talent de jeu démontré sur la pelouse, tout en les exhortant à maintenir le cap afin de continuer à pratiquer le football.



Les partenaires techniques et financiers du comité de la SENAFET se sont réjouis de la qualité de l'organisation par les membres du comité. Ils ont également rassuré la présidente qu'ils feront de leur mieux pour l'accompagner jusqu'à la fin de cette semaine dédiée à la femme tchadienne.