Tchad : suite de la campagne de sensibilisation sur la paix à Abéché

La campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique, initiée par la sous-coordination pour la paix et l’appui au Conseil Militaire de Transition (CMT) dans le Ouaddaï, se poursuit à travers les arrondissements de la ville d’Abéché.



C’est ainsi que le 03 janvier 2022, les membres de ladite sous-coordination, ont animé dans l´après-midi, un meeting populaire dans le 4ème arrondissement. C'était en présence du représentant du délégué d’arrondissement, des chefs de quartiers et carrés.



Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général du 4ème arrondissement, Alkhassim Safi, au nom de la population de sa circonscription, a tenu à exprimer ses sincères remerciements aux membres de la délégation pour leur initiative en vue de véhiculer le message de la paix et le vivre-ensemble dans la ville d’Abéché. Il a ensuite rassuré les organisateurs de la campagne que le 4ème arrondissement est disposé à les accompagner dans cette noble mission.



Le secrétaire général de la sous-coordination nationale au CMT du Ouaddaï, Abdoulaye Hamid Daoud, a souligné que la culture de la paix doit être la mission de chaque citoyen afin que l’on vive dans la paix et la sérénité. Le coordinateur Mahamat Abdelrahim Chahata a salué les efforts louables déployés par les forces de défense et de sécurité, dans le maintien de la paix et la stabilité du Tchad.