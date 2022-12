TCHAD

Tchad : suppression des congés de Noël et du Nouvel an à l'Université de N'Djamena, en raison du retard

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Décembre 2022

Les congés de Noël et du Nouvel an sont supprimés à l'Université de N'Djamena, excepté le jour de Noël (25 décembre 2022) et le jour de nouvel an (1er janvier 2023), en raison du retard accusé dans l'exécution du chronogramme académique 2021-2022, informe Mahamat Saleh Daoussa Haggar, président de l'établissement d'enseignement supérieur, à travers une note circulaire signée ce 21 décembre.