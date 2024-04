Tchad : sur la sécurité, le chef de l’Etat appelle les forces de défense à plus de vigilance

Le président de Transition, président de la République, chef de l’État, général Mahamat Idriss Deby Itno a dirigé cet après-midi, une réunion consacrée à la sécurité.



Le Premier ministre de Transition, Dr Succès Masra, quelques membres du gouvernement, les responsables des grandes formations militaires et les proches collaborateurs du chef de l’Etat ont pris part à la rencontre qui doit déboucher sur des plans opérationnels pour élever le niveau de sécurité.



Il s’agit d’une session extraordinaire au cours de laquelle le chef de l’État a ordonné une mobilisation exceptionnelle de tous les corps de sécurité, à l’approche de la fête de fin de Ramadan et des prochaines étapes du processus électoral. La fête de fin de Ramadan, cette année, est accompagnée par d’autres événements relevant du calendrier électoral. Des circonstances qui, du point de vu sécuritaire, sont des moments de grande vigilance.



A l’approche de ces échéances, le chef de l’État, général Mahamat Idriss Deby Itno a convoqué tous les responsables en charge du dispositif sécuritaire. Au cœur des discussions se trouvent les mesures à prendre pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens pendant cette période pleine d’enjeux. Une évaluation de la situation sur le plan national a été faite.



Des cas de vols, braquages et des conflits intercommunautaires dans quelques villes du Tchad menaçant la quiétude des citoyens par endroit, ont été relevés. Une situation qui a amené le président de Transition, au regard des enjeux à venir, à ordonner une mobilisation exceptionnelle de toutes les forces de défense et de sécurité intérieure.



De ce fait, ces forces seront mises en alerte et des plans opérationnels seront rapidement élaborés et mis en exécution, informe le ministre de la Sécurité publique et l’Immigration, Mahamat Charfadine Margui. Le chef de l’État a exhorté les responsables sécuritaires à redoubler d’efforts pour que la tranquillité, la quiétude et l’ordre public ne soient troublés d’aucune manière.



La traduction de ces hautes instructions du président de la République devra se matérialiser par une mobilisation accrue, concertée et coordonnée, ainsi qu’une présence accentuée dans les zones sensibles des forces de défense, pour ce qui est des frontières et des forces de première et deuxième catégorie pour ce qui est de la sécurité intérieure.