Tchad : suspension de délégation à la FTA, le ministre des sports s'explique

Le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye s'est expliqué lundi sur les raisons qui ont motivé son département à prendre la décision portant retrait de la délégation de pouvoir à la Fédération Tchadienne d’Athlétisme.



La délégation de pouvoir a été retirée depuis le 2 janvier 2020 pour une période de trois mois.



Selon le ministre, depuis le 26 novembre 2019, une notification écrite a été transmise au président de ladite fédération pour rappeler l'impérieuse nécessité d'organiser une assemblée élective dans les délais et avant la fin de l'année 2019.



Cette insistance vise à "redonner un souffle nouveau à cette discipline en perte vertigineuse de vitesse à l'heure actuelle dans notre pays", a indiqué le ministre.



Il a relevé que "malheureusement, le président de cette fédération a refusé d'obtempérer et le ministère s'est vu obligé d'appliquer les dispositions du décret n° 1591" qui autorise le retrait de la délégation de pouvoir.



Compte tenu de la période de sursis, le semi-marathon de la paix prévu le 26 janvier 2020 a été annulé.



Le ministre exige une assemblée générale crédible, inclusive et ouverte sous l'égide du Comité olympique et sportif tchadien (COST). "Toute manoeuvre de cette fédération pendant cette période de délégation de pouvoir sans l'aval du COST est nul d'effet", a précisé le ministre.