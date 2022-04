Tchad : suspension des activités d'orpaillage dans un site du Batha où a eu lieu un affrontement

À l'issue d'une rencontre sur place, la délégation ministérielle a pris plusieurs mesures. Il s'agit de la suspension des activités d'orpaillage jusqu'à nouvel ordre et le renforcement du nombre des forces de défense et de sécurité sur le site de l'exploitation de l'or.



Le ministre des Mines a exigé l'application stricte du Code minier du Tchad pour toute activité d'orpaillage sur l'ensemble du territoire national.



Un programme significatif de prévention et de consolidation de la paix sera mis en place dans les jours à venir.



Le ministre des Mines a indiqué que le Code minier est très souple et très favorable pour les investissements dans le domaine minier. Malgré cela, il a souligné que des individus mal intentionnés opèrent sur le terrain de façon illégale alors qu'ils ont toute la possibilité de venir au ministère puis obtenir les autorisations et travailler légalement sur le terrain comme les autres compatriotes et expatriés qui viennent intervenir et investir dans ce domaine.