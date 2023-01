Tchad : suspension des autorisations d'ouverture, de transfert et d'agrément des formations sanitaires

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr. Abdelmadjid Abderahim Mahamat, a signé le 10 janvier 2023 une note circulaire portant suspension des autorisations d'ouverture, de transfert et d'agrément des formations sanitaires privées de soins.



Cette décision fait suite aux constats observés sur les demandes d'ouverture des cliniques médicales et chirurgicales, des cabinets médicaux, des cabinets des soins infirmiers et obstétricaux, des transferts, des agréments et autres dont ressortent de nombreuses irrégularités.