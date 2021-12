Tchad : suspension du président fédéral du parti RDP pour la ville de N'Djamena

Le secrétaire exécutif adjoint du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), Mahamat Mbodou Abdoulaye, a signé le 26 décembre 2021 une décision portant suspension de ses fonctions de Adoum Ali Mahamat, président fédéral de la ville de N'Djamena.



Amine Tebber Josué, secrétaire fédéral, est chargé d'assurer l'intérim. Les raisons de la suspension de Adoum Ali Mahamat n'ont pas été dévoilées.



À 24 heures de la 7ème convention du parti RDP, deux candidats à des postes au bureau exécutif, Mahamat Moctar Ali, membre du comité directeur et Abderamane Adoum Hassane, membre du bureau exécutif, ont fait part de leurs préoccupations sur le manque de transparence autour du processus électif qui s'annonce.



Les deux candidats ont déploré "le silence sciemment entretenu dans le projet de programme des cérémonies de la 7ème convention sur l'organisation des élections". Ils ont interpellé la conscience des organisateurs sur la mise en place des procédures et modalités y afférentes.