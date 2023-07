Tchad : témoignage émouvant d'une mère face à la malnutrition infantile

Le Logone Occidental est malheureusement en tête des provinces enregistrant le plus de mortalité infantile, avec un taux de 184 décès pour 1000 naissances. Les conditions précaires d'accès à l'eau, d'hygiène et d'assainissement exposent les ménages, en particulier les enfants, aux risques de maladies diarrhéiques et affectent gravement leur état nutritionnel.



Parmi les cas poignants, celui d'Ahmat Oumar, un enfant de 2 ans et demi atteint de malnutrition aiguë et sévère, admis à l'Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) de l'hôpital de Moundou depuis le 19 juillet 2023, pour recevoir des traitements spécifiques.



Dans le témoignage émouvant de la mère d'Ahmat Oumar, elle a déclaré que son fils avait commencé à montrer les premiers symptômes lorsqu'il a eu des diarrhées et ne mangeait pratiquement pas pendant trois jours. Avant la maladie, son enfant pesait 14 kg, mais à son arrivée à l'hôpital, il ne pesait plus que 8,4 kg. Grâce au traitement à base de lait thérapeutique, Ahmat Oumar a réussi à regagner du poids et atteint désormais 9 kg.



"Mon fils parvient maintenant à boire du lait sans aide. Une fois rentrée à la maison, je veillerai à maintenir une hygiène irréprochable et utiliser régulièrement de l'eau de javel", a-t-elle déclaré. Elle prévoit également de donner à son fils des soupes et des bouillies pour renforcer son apport en vitamines.



Fatimé Taradine s'est engagée à mener une campagne de sensibilisation sur les méfaits de la malnutrition et à encourager les ménages touchés à se rendre gratuitement à l'hôpital pour une prise en charge appropriée.



Le cas d'Ahmat Oumar est malheureusement représentatif de nombreux autres enfants de cette province atteints de malnutrition aiguë et sévère. Cependant, grâce au soutien de l'UNICEF et de partenaires tels que la Banque mondiale, l'USAID et le gouvernement allemand, ces enfants reçoivent une prise en charge à l'aide de traitements thérapeutiques.