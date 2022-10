Tchad : tensions au sein de la jeunesse pour la représentation au CNT

À travers un point de presse tenu le 17 octobre à la Maison des médias, les jeunes participants au Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), et les non participants, contestent la liste transmise par le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), en vue de la nouvelle composition du Conseil national de transition (CNT).



Selon eux, le président du CNJT a « concocté de toutes pièces une liste de 20 personnes issues de ses copains, n'ayant pas le statut de jeune, tandis que d'autres ne sont même pas au Tchad». « En tant que jeunes participants au DNIS, nous ne nous reconnaissons pas dans cette liste et tenons à informer les autorités, le présidium du DNIS et le public tchadien, de cette situation délicate », a affirmé Moussa Mahamat Almahadi.



Ces jeunes exigent l'annulation des listes des représentants des jeunes au CNT. Par ailleurs, ils exigent la suspension du président du CNJT pour « manquements et incapacité de diriger et faire l'unanimité des jeunes dans l'exercice de ses fonctions ». Aussi, ils demandent l'implication du président de la transition pour un dénouement heureux.