Tchad : tensions au sein du Réseau des associations de jeunes du Mandoul

Le président du comité de crise des associations de jeunes du Mandoul, Gueryanouba Monrocher, a tenu une conférence de presse le 30 janvier 2024.



Cette rencontre avec la presse portait sur les comportements problématiques de l'exécutif du Réseau des associations de jeunes du Mandoul. Dans son introduction, Gueryanouba Monrocher a expliqué comment ce comité de crise a été créé.



Selon lui, l'exécutif du Réseau des associations de jeunes du Mandoul (RAJM) agit en contradiction avec les statuts, et ses dérives comprennent notamment le non-respect des mandats de deux ans, alors qu'il est en place depuis quatre ans, sans présentation de rapports.



L’on relève également l'écart par rapport à ses objectifs et ses valeurs fondamentales, la violation des dispositions de base énoncées aux articles 5, 8, 9, 11 et 12 garantissant le caractère apolitique du RAJM par l'exécutif, les postes vacants, le non-respect de l'assemblée générale extraordinaire (AGE), le manque d'implication des membres dans les activités et la gestion financière.



Gueryanouba Monrocher a poursuivi en expliquant que la jeunesse est confrontée à de nombreux problèmes, et depuis la création du comité de crise, le 23 décembre 2023, plusieurs actions ont été entreprises. Cependant, l'exécutif du RAJM refuse d'entendre raison en prétextant qu'il est soutenu par certains hommes politiques.



C'est pourquoi il appelle les autorités administratives, provinciales et nationales, pour prendre des mesures en faveur de la jeunesse. Sinon, des actions de grande envergure seront entreprises.