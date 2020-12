Tchad : tentative de corruption de l'IGE ; la justice rejette la demande de mise en liberté des prévenus

La chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de N'Djamena a rejeté lundi la demande de mise en liberté provisoire des prévenus dans l'affaire de la tentative de corruption des agents de l'Inspection générale d'État (IGE).



Deux prévenus Wand Ch'ing et Haroun Nadjmadine, travaillant pour la société chinoise Green Well, sont soupçonnés d'avoir tenté de corrompre des inspecteurs de l'IGE à hauteur de 90 millions de Fcfa.



La défense soutient que la mise en liberté provisoire de leurs clients ne peut créer ni troubles à l'ordre public ni entraver la manifestation de la vérité puisque le dossier a été déjà suffisamment instruit.



La partie demanderesse quant à elle prétend qu'il n'est pas question que les juges ordonnent cette demande de mise en liberté car "ici on parle de corruption et les 6 milliards de Fcfa peuvent contribuer à l'économie du pays".



Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé que la demande de mise en liberté se saurait prospérer car l'IGE en tant qu'institution "a fait l'objet d'une attaque", alors qu'elle a la responsabilité de "sauvegarder le minimum de croyance que nous avons en nos institutions".



L'audience a été renvoyée à la semaine prochaine.