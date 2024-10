Tchad : tenue de la réunion ordinaire du CPNA de la province du Guera

Le Comité Provincial de Nutrition et d'Alimentation (CPNA) de la province du Guéra a tenu ce mercredi 2 octobre 2024, sa réunion ordinaire dans la salle de réunion du Projet Réper.



La réunion a été présidée par le secrétaire général du département du Guéra, Abba Djiddi Baraimi, représentant le gouverneur, et s'est tenue en présence du point focal du CPNA, Alhidjazi Ali, ainsi que des membres dudit Comité.



Ensuite, les points inscrits à l'ordre du jour étaient, entre autres : la lecture du compte-rendu de la réunion précédente pour amendements, suggestions, en vue de sa validation par ledit comité CPNA, et la présentation des activités de l'ONG Guéra touristique.



En conclusion, le secrétaire général du département du Guéra, Abba Djiddi Baraimi, a clôturé la réunion tout en remerciant infiniment les membres dudit Comité, pour leur présence massive à cette réunion, et leur engagement en vue de lutter ensemble contre la malnutrition.