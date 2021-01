Tchad : test PCR négatif de moins de 72h obligatoire pour les voyageurs à l'arrivée

Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Sebgue Nandeh, a signé jeudi un arrêté pour préciser les conditions obligatoires pour les voyageurs :



- la présentation obligatoire par les passagers d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant l'entrée au Tchad ;

- le respect scrupuleux de la directive de l'Autorité de l'aviation civile (ADAC) du 24 juin 2020 fournissant des lignes directrices opérationnelles pour la gestion des passagers aériens et du personnel de l'aviation dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 ;

- le respect strict du protocole sanitaire en vigueur au Tchad, notamment les mesures barrières et la distanciation physique.



Tout contrevenant au respect strict de ces mesures s'expose aux sanctions prévues par les textes réglementaires en vigueur.