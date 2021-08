Tchad : thé à base de Kinkeliba, un produit aux multiples bienfaits pour la santé

Ce thé contribue efficacement à l'amélioration de la santé. Il est ainsi la solution à plusieurs maladies, comme le diabète, contribue à lutter contre le paludisme et la diarrhée, protège le foie, prévient les maladies cardiovasculaires et bien d'autres maladies, explique The Vertus.



Derrière cette Start-up qui a vu le jour très récemment et qui a déjà fait ses preuves : Possei Madda Patcha Richard. L'entrepreneur encourage à consommer local afin de valoriser les produits locaux et encourager les entrepreneurs.



Quels sont les 10 bienfaits du Kinkeliba pour notre santé. En voici la liste :



- Il a des propriétés tonifiantes, ce qui fait qu’il est fortement conseillé au jeûneur ;

- Il aider à lutter contre les problèmes d’estomac, de constipation chronique ou d’insuffisance biliaire ;

- Le Kinkéliba est aussi un remède contre l’obésité en raison de sa forte teneur en flavonoïdes ;

- Il permet de réguler la tension artérielle car il contient de la catéchine et du tanin, deux substances réputées pour leurs propriétés hypotensives ;

- Le Kinkeliba prévient et peut guérir le paludisme ;

- C’est un anti-inflammatoire et un anti-bactérien ;

- Le Kinkéliba possède des propriétés émétiques qui permettent l’épuration digestive ;

- Il protège les cellules hépatiques. Il est l’une des plantes médicinales les plus utilisées pour le traitement des affections du foie ;

- Le kinkéliba accélère la cicatrisation des plaies ;

- Lutte contre les diarrhées infectieuses.