Tchad : tirage au sort pour les élections du 29 décembre 2024 dans la province du Guéra

La province du Guéra a organisé une importante cérémonie de tirage au sort, pour la préparation des élections du 29 décembre 2024, visant à réguler l'ordre des messages de campagne électorale, et éviter les embouteillages lors des enregistrements.



La cérémonie était présidée par le secrétaire général du département, Abba Djiddi Barahimi, représentant officiel du gouverneur de la province du Guéra. Il était assisté par Allazam Allamine, représentant de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA), ainsi que par plusieurs représentants des partis politiques locaux.



Dans son discours de bienvenue, Allazam Allamine a clairement explicité la mission principale : réglementer le processus électoral en garantissant que chaque candidat puisse diffuser son message dans un ordre préétabli et équitable.



Me Oumarou Mahamadou a prodigué des conseils essentiels pour assurer la transparence totale du tirage au sort. La procédure a été réalisée publiquement, permettant à chaque participant de connaître sa position dans l'ordre des passages.



Cette cérémonie illustre l'engagement des autorités à organiser des élections transparentes et ordonnées, en donnant à chaque candidat une chance égale de présenter son message électoral.