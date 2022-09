Tchad : tirs de gaz lacrymogène aux abords du siège des Transformateurs

N'Djamena - Les forces de défense et de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des rassemblements aux abords du siège du parti Les Transformateurs, dans le 7ème arrondissement, ce vendredi en fin de matinée, a constaté Alwihda Info.



Depuis 3 heures du matin, plusieurs dizaines de véhicules des forces de défense et de sécurité sont rassemblés aux abords et devant le siège du parti pour des raisons inconnues. Le leader du parti Succes Masra rejette toute provocation et dénonce une injustice.



Le parti évoque également des actes de brutalité et des insultes proférées à l'égard des riverains et de ses militants.



Le quadrillage du siège des Transformateurs intervient à la veille d'un grand meeting annoncé par le parti.