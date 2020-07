Tchad : tirs sur un véhicule près de la résidence du chef de l'État, l'armée française est intervenue

N'DJAMENA - Un véhicule banalisé avec des militaires français a essuyé des tirs lundi dans la capitale, près de la résidence privée du chef de l'État et d'une mosquée qui se trouve à proximité, a indiqué une source sécuritaire à Alwihda Info.



Selon cette source, le véhicule est suspecté d'avoir pris des photos.



Des militaires tchadiens ont ouvert le feu et sont parvenus à neutraliser deux pneus. Le véhicule a pris la fuite mais a été immobilisé au niveau du rond-point des "grands travaux".



Des blindés de l'opération Barkhane sont intervenus et se sont déployés tout autour du véhicule pour le protéger et l'évacuer. Les militaires tchadiens n'ont pas pu fouiller le véhicule.



Des responsables militaires tchadiens sont également arrivés sur les lieux, entrainant quelques tensions. Les militaires français ont finalement pu quitter les lieux avec le véhicule impliqué dans l'incident.



L'incident a créé un embouteillage de la circulation.



Contactée par Alwihda Info, l'ambassade de France s'est refusée de tout commentaire.



Selon une source sécuritaire tchadienne, il s'agit du même type de véhicule impliqué dans un incident similaire le 9 juin dernier à N'Djamena.