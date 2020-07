Tchad : titre de maréchal au président, la réaction de Jean-Bernard Padare

Vidéo. la réaction de Me Jean-Bernard Padare, porte-parole du parti MPS, au titre honorifique de maréchal décerné au chef de l'État.



↘️ "C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Quand on sait que le président de la République c'est celui qui a consacré sa jeunesse, sa vie, son savoir-faire, pour assurer la défense de notre pays et de nos concitoyens."



↘️ "C'est une distinction honorifique. Ce n'est pas un grade qu'on a décerné. C'est juste une distinction pour le remercier, pour lui dire, au nom du peuple tchadien, nous vous remerçions. Rien de plus."