Tchad : tolérance et culture de la paix, le milieu associatif se renforce pour amplifier le plaidoyer

"Cette situation favorise l'émergence de l'isolationnisme, de barrières et de murs de toutes sortes entre les groupes sociaux et religieux ainsi que les communautés", explique Mahamat Youssouf Hassana. L'association entend "faire face aux conséquences néfastes des préjugés négatifs et erronés sur autrui et au phénomène croissant de la radicalisation violente".



Elle vise également à contribuer aux efforts entrepris pour promouvoir la tolérance et les valeurs de la culture de la paix, encourager le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés du Tchad et lutter contre la discrimination sous toutes ses formes.



"Certes nous avons fait des progrès qui méritent d'être salués surtout en matière de cohabitation pacifique et de promotion des droits de l'Homme", précise le président de l'association. Mahamat Youssouf Hassana reconnaît toutefois que "beaucoup reste à faire".