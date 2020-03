Tchad : tournée méridionale de Déby, "un message plein d'espoir et d'espérance" (AJPDET)

Le président national de l'Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahdi Abdramane, a estimé mercredi que la tournée du chef de l'Etat dans la partie méridionale du Tchad envoie un message "plein d'espoir et d'espérance" à la population.



Il a estimé que son organisation de la société civile "ne peut rester insensible" car "le peuple tchadien pourrait se consacrer désormais à la bataille contre la misère, la pauvreté et le sous-développement."



Mahamat El-Mahdi Abdramane s'est félicité du programme ardu d'entrepreneuriat et d'autonomisation des jeunes et des femmes qui sera mis en place à travers une enveloppe de 30 milliards Fcfa pour l'année 2020.



Par ailleurs, face à la propagation du coronavirus à travers le monde, l'association adresse sa compassion à toutes les familles des victimes de cette terrible pandémie, prenant également compte des mesures de prévention prises par les autorités tchadiennes sur le territoire national.