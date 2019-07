Tchad : "tous les efforts sont mis en échec", Kalzeubé déplore l'incivisme

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a déploré jeudi l'incivisme de certains citoyens qui déversent des ordures bouchant ainsi le canal des jardiniers, au cours d'une descente dans quelques arrondissements de N'Djamena.



Le ministre s'est rendu, accompagné de quatre ministres et des autorités communales, à la station de pompage de Lamadji, à la station de relevage de N’djari dans le 8ème arrondissement, au canal de N’Djari, puis aux bassins de rétention d’Amtoukouin et Santana, dans le 7ème arrondissement.



A la station de pompage de Lamadji, la délégation a fait le point avec les techniciens sur l’état de fonctionnement des machines. Sur les deux groupes électrogènes, un seul fonctionne.



Du côté des pompes, une sur trois est en bon état et fonctionnelle, selon les techniciens.



A la station de relevage de N’djari, le ministre d’Etat a constaté qu’une seule pompe sur trois est en bon état.



Au canal de N’Djari, puis aux bassins de rétention d’Amtoukouin et Santana dans le 7ème arrondissement, « les ouvrages sont d’une moindre capacité », indique le ministre d’Etat.



« Tous les efforts sont ainsi mis en échec », a souligné le ministre.



Kalzeubé Payimi Deubet estime qu'il est nécessaire de sensibiliser les populations. Il annonce que les services concernés vont se retrouver pour faire le point et trouver des pistes de solution.