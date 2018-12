Tchad : "tout ce qui tire le pays vers le bas doit être banni"

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, a installé le 21 décembre dans leurs fonctions les 51 membres du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCAT) à N'Djamena, au cours d'une cérémonie.



Le ministre a rappelé aux 51 hauts-conseillers la mission qui leur est assignée. "Je ne doute pas que vous appréhendez le poids de la charge qui va être désormais la votre. Vous mesurez bien évidemment toute l'éminente dignité qui s'attache à vos fonctions, le rôle institutionnel que vous êtes appelé à jouer ainsi que la part de responsabilité propre qui en découle. Mais, il est évident qu'une telle mission ne peut s'accomplir efficacement sans une solidarité sans faille, sans abnégation et sacrifice", a-t-il déclaré.



"Vous devez exercer vos charges selon la Constitution et les lois de la République, sans attendre rien d'autre que la satisfaction du devoir accompli et sans jamais chercher à en tirer un profit personnel. Le légitime espoir porté en vous pour des avancées notables attendues par rapport à vos domaines de compétence doivent incliner à éviter de sublimer toute pratique socio-collective néfaste à la société. Toute pesanteur néfaste, toute pratique autocratique, bref, tout ce qui tire le pays vers le bas doit être banni", a rappelé le ministre Kalzeubet Pahimi Deubet.



Les chefferies traditionnelles "dévient de leur mission"



Le 13 décembre dernier, le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a dénoncé en conseil des ministres la "situation peu commode des chefferies traditionnelles qui semblent dévier de leur mission première de gestion et d’encadrement des concitoyens."



Le président de la République a déploré la situation qui prévaut dans les chefferies traditionnelles et a instruit le ministre en charge de la gouvernance locale, de mettre de l’ordre en faisant respecter et appliquer par la hiérarchie provinciale, les textes régissant les chefferies traditionnelles sous la quatrième République, évitant ainsi au Tchad des situations aux conséquences désastreuses.