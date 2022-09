Tchad : « tout sera mis en œuvre pour garantir une année scolaire calme » (Pahimi Padacké Albert)

Le Premier ministre Pahimi Padacké Albert a fiat une déclaration pour la rentrée administrative dont la teneur suit :



« En cette journée de la rentrée administrative, je veux saluer les parents d'élèves qui se sacrifient pour assurer la bonne scolarisation de leurs enfants.



Je veux aussi féliciter et encourager le corps administratif et les enseignants pour leur engouement dans la transmission des connaissances aux plus jeunes ainsi que pour leur disponibilité à accompagner les parents dans leur rôle d'encadrement de la jeunesse.



Aux élèves, je veux dire que le respect de vos encadreurs, l'assiduité dans vos études et le sérieux de votre comportement sont des gages importants de réussite scolaire. Je vous exhorte à en faire votre bréviaire.



Chacun de nous, à son niveau œuvre pour que l'éducation nationale demeure le socle de notre politique de développement. C'est aussi l'engagement quotidien du Président du Conseil Militaire de Transition devant notre Nation.



Ainsi, malgré le contexte difficile que traverse notre pays en cette période de Transition et grâce aux efforts conjugués du Gouvernement sous l'orientation du Président du Conseil Militaire de Transition et de nos partenaires, à qui nous rendons par ailleurs hommage, nous ferons encore de cette année académique, soit une réussite.



A l'instar des résultats et de la quiétude observée sur le plan social au cours de l'année scolaire écoulée, tout sera mis en œuvre pour garantir une année scolaire calme, avec en ligne de mire les bons résultats de nos enfants à tous leurs examens académiques.



Que Dieu bénisse le corps enseignant du Tchad et le personnel administratif du milieu de l'éducation nationale !

Bonne rentrée scolaire 2022-2023. »