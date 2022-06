Tchad : toutes les mesures de prévention contre la Covid-19 sont levées

Le coordonnateur national des actions de lutte contre la Covid-19, Dr. Ismaël Barh Bachar, a annoncé ce 16 juin que compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial et au Tchad en particulier, à partir de ce jour, toutes les mesures de prévention contre cette maladie, surtout le port du masque et la distanciation sociale sont levées sur toute l'étendue du territoire national.



Par contre, le port de masque demeure obligatoire pour le personnel soignant au niveau des formations sanitaires et la vaccination contre la Covid-19 reste fortement recommandée pour toute la population.



Les mesures levées peuvent être revues en cas de flambée de la maladie.