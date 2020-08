Tchad : trafics illicites de drogues et substances prohibées, les autorités mettent en garde

Ce grand réseau de malfrats et de trafiquants de drogue a été démantelé grâce à la prouesse des services de la douane et de la sécurité nationale. Pour le ministre de la Justice Djimet Arabi, c’est une occasion de mettre en garde ceux qui oseraient se lancer dans l’illicite : « Je profite de cette occasion pour mettre en garde tous ceux de nos concitoyens qui seraient tentés à ces activités illicites pour leur dire qu’ils seront soumis inéluctablement à la rigueur de la Loi ».



Du côté du ministère de la Santé publique, la cloche d’alarme a été sonnée sur la dangerosité de ces drogues dont on ignore la provenance. « Ces produits sont extrêmement graves pour la santé de la population, et nous faisons tous partie de cette population. Ces genres de drogues et de produits dont on ne connait pas les (procédés) de fabrications, la nature, le mode de transport et le mode de conservation constituent un véritable danger pour notre pays et de nos populations », explique le secrétaire d’État à la Santé publique, Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



« Cette destruction relève aujourd’hui d’une grande fierté pour les différents services qui ont concouru à arrêter et à stopper ces produits qui doivent traverser notre pays pour aller en Libye et ailleurs. Nous, nous en félicitons », se réjouit Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



Ce résultat d’incinération, s’il faut le dire, est un grand pas pour le Tchad dans la lutte contre les trafics illicites de drogue.