Tchad : tragédie routière entre Abéché et Oumhadjer, 18 morts et 9 blessés graves (bilan provisoire)

Le Tchad a été frappé par un terrible accident routier qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, entre les villes d'Abéché et d'Oum Hadjer. Selon les informations recueillies sur place, un camion a percuté un véhicule qui transportait des passagers, causant la mort de 18 personnes et des blessures graves à 9 autres.



L'accident a eu lieu alors que le véhicule quittait N'Djamena et arrivait à Oum Hadjer vers 2 heures du matin. Selon les témoins, le conducteur de la voiture aurait été victime d'une somnolence au volant, causant sa perte de contrôle et sa collision avec un camion en arrêt sur le bord de la route.



Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux de l'accident, mais malheureusement, 18 personnes ont perdu la vie, dont 12 hommes et 6 femmes. 9 autres ont été gravement blessées, dont 2 qui présentent des traumatismes crâniens.



Cet accident tragique rappelle l'importance de la sécurité routière et de la vigilance au volant, surtout lors des longs trajets. Les autorités locales ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et prendre les mesures appropriées pour éviter de tels incidents à l'avenir.