Tchad : traversée du pont de Ngueli, un calvaire pour les personnes handicapées

Cette mesure, considérée comme une bouffée d'oxygène pour la population, permet aux gens d'exercer leurs petits commerces, surtout les personnes handicapées qui font les trafics des différents marchandises et de la boisson alcoolisée pour subvenir aux besoins de leurs familles.



Mais depuis quatre jours, les autorités ont pris une décision envers cette couche vulnérable de la société face à la crainte de la menace terroriste et du trafic de drogue.



"Nous n'interdisons pas aux personnes handicapées de traverser mais que leurs engins soient garés de ce côté comme toute autre personne", insiste un policier.



Nous nous sommes rendus à Kousseri, là où ces derniers se sont réfugiés depuis quatre jours. Le porte-parole des personnes handicapées, Ali Ossignbede Justin, dénonce une décision sadique. "C'est vraiment méchant, on nous empêche de traverser la frontière pour faire nos trafics de boissons alcoolisées, soit disant c'est Haram, mais cela est devenu halal pour les autorités tchadiennes car il y a des voitures des commissaires, colonels et généraux qui viennent charger plus de 150 casiers de bières tranquillement et personne ne touche", se plaint Ali Ossignbede Justin.